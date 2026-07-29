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Общество

Стало известно о возможных задержаниях в компании «ЭФКО»

Стало известно о возможном задержании руководителей «ЭФКО» Кустова и Ляшенко
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Появились данные о возможном задержании руководителей группы компаний «ЭФКО»: председателя совета директоров Валерии Кустове и гендиректоре Евгении Ляшенко. Об этом сообщает «Канал визионера» в Telegram.

По информации канала, сотрудники силовых структур якобы задержали Кустова в Белой Веже в Белгородской области, а Ляшенко был задержан в Воронеже. Канал визионера отмечает, что это может быть связано с мошенничеством в сфере импортозамещения товаров. Сама компания задержание руководителей не подтвердила. Представители «ЭФКО» подчеркнула, что их компания продолжает работать в штатном режиме.

Компания «ЭФКО» — крупный масложировой холдинг, входящая в тройку крупнейших компаний российского агропромышленного комплекса (АПК). Компании принадлежат марки «Слобода» и Altero.

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