В Подмосковье обозначили приоритеты развития региона на ближайшие годы

Поддержка участников специальной военной операции и их родных, масштабная модернизация жилищно-коммунального хозяйства, а также расширение мер социальной поддержки жителей остаются ключевыми направлениями развития Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.

«Для нас важно, чтобы каждый житель и гость Подмосковья чувствовал перемены к лучшему. Вся наша работа основана на указах и поручениях президента, а также на запросах самих людей», — отметил губернатор.

Особое внимание в обращении было уделено поддержке участников СВО и их близких. По словам Воробьева, в регионе действует адресная система сопровождения, охватывающая около 50 тыс. семей военнослужащих. Многие меры поддержки предоставляются в проактивном режиме.

Также развивается сеть реабилитационных центров и программы трудоустройства ветеранов.

Глава региона подчеркнул, что помощь фронту стала общим делом для жителей Подмосковья. В нее вовлечены волонтеры, предприятия, образовательные учреждения и общественные организации.

Одним из крупнейших направлений работы правительства региона остается также модернизация ЖКХ. Как сообщил губернатор, в 2025–2026 годах на обновление коммунальной инфраструктуры будет направлено 128 млрд рублей, еще 75 млрд рублей предусмотрено на следующий период. Основной акцент сделан на реконструкции теплосетей и внедрении цифровых котельных во всех муниципалитетах.

Кроме того, в регионе реализуется порядка 30 крупных проектов по реконструкции очистных сооружений. Совместно с энергетиками ведется работа по повышению надежности электроснабжения и строительству новых питающих центров.

Отдельно Воробьев остановился на программе социальной газификации. За пять лет возможность подключения к газу получили 160 тыс. домовладений, а в текущем году газ проведут еще в 27 тыс. домов. Для участников СВО и льготных категорий граждан подключение осуществляется бесплатно.

В социальной сфере губернатор отметил рост числа многодетных семей — с 93 тыс. до почти 120 тыс. за последние пять лет. В 2025 году для молодых многодетных семей была введена новая выплата в размере 300 тыс. рублей при рождении третьего и последующих детей.

Говоря о других направлениях развития региона, губернатор сообщил о строительстве новых медицинских объектов, включая многопрофильную областную больницу в Балашихе, модернизации колледжей и расселении жителей старого жилья.