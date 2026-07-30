Путин встретился с губернатором Подмосковья

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Предыдущая встреча российского лидера и главы региона состоялась в декабре прошлого года. Тогда Воробьев проинформировал Путина о ходе модернизации инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и догазификации, развитии детской медицины, внедрении искусственного интеллекта и роботизации в Подмосковье.

Губернатор также рассказал президенту о механизмах поддержки участников спецоперации, в том числе их интеграции на площадки МФЦ. По его словам, регион начал эксперимент, смысл которого состоит в том, чтобы фонд «Защитники Отечества» теперь был в каждом МФЦ.

В ходе встречи Путин поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта для сокращения отчетности в 44 ведомствах. Губернатор Подмосковья отметил, что данная инициатива позволила в два раза снизить объем отчетной документации.

Ранее Путин встретился с Матвиенко.