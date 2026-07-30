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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Бизнес

На Украине раскрыли масштабную схему с разбавлением бензина на АЗС

На Украине на фоне проблем с горючим прошли рейды из-за разбавленного бензина
Сергей Аверин/РИА Новости

Полицейские на Украине раскрыли схему продажи на АЗС низкокачественного бензина и дизеля. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна. ua».

В ходе рейдов в Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях были изъяты 250 тыс. литров жидкости: 25 тонн газового конденсата и 24 тонны многофункционального разбавителя, стоимостью 50 млн гривен (88 млн рублей), уточняют журналисты.

Накануне стало известно, что российская армия уничтожила все основные автозаправочные станции (АЗС), расположенные вдоль дорог от Харькова до Полтавы, Днепра и Павлограда и использовавшиеся Вооруженными силами Украины (ВСУ).

О потере всех АЗС на автотрассе Харьков — Полтава также заявлял депутат Харьковского областного совета Александр Скорика.

В российских силовых структурах в свою очередь подтвердили, что между Черниговом и Киевом началось планомерное уничтожение автозаправочных станций. По их данным, украинские военные опасаются, что удары по заправкам могут существенно усложнить годами налаженную логистику.

Ранее сообщалось, что на Украине возник дефицит бензина.

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