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Проблемы с бензином в России
Бизнес

На Украине возник дефицит бензина

На Украине заявили о возникновении дефицита бензина из-за введения стандарта Е10
Константин Михальчевский/РИА Новости

На Украине начался дефицит бензина из-за введения топливного стандарта Е10, а цены на горючее продолжат расти. Об этом в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил директор украинской консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн.

По его словам, страна столкнулась с реальным дефицитом бензина.

«Нули светятся то на одной, то на другой, то на третьей сети АЗС. Все из-за введения с 1 июля стандарта Е10 (90% бензина и 10% безводного этанола. – «Газета.Ru»)», — написал эксперт.

Он отметил, что на Украине его производить невозможно из-за ситуации с безопасностью и абсурдной налоговой системы. При этом зарубежные поставщики увеличить выпуск Е10 не могут, подчеркнул Куюн.

Кроме того, он заявил, что переход на Е10 не дает никаких преимуществ экономике украинскому государству, а также ведет к росту цен. Эксперт обратил внимание, что за неделю бензин АИ-95 подорожал до 81 гривны (141 рубль), дизельное топливо – до 88 гривен (153 рубля).

Накануне депутат Харьковского облсовета Александр Скорика рассказал, что на автотрассе Харьков — Полтава на Украине были уничтожены все заправки.

11 июля агентство ТАСС со ссылкой на украинские данные сообщило, что около 200 автозаправочных станций были ликвидированы на территории Украины с начала мая.

7 июля глава офиса украинского президента Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов на территории РФ) отметил, что российские удары по АЗС в прифронтовых регионах Украины являются для страны «огромной проблемой».

Ранее в МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо.

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