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Бизнес

Армения на полгода запретила ввозить томатную пасту

Кабмин Армении ввел полугодовой запрет на импорт томатной пасты
Sergei Grits/AP

Правительство Армении ввело полугодовой запрет на импорт томатной пасты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу кабмина.

В пресс-службе уточнили, что решение затронет, в частности, продукцию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подобные меры связаны с необходимостью обеспечить равные конкурентные условия для импортеров томатной пасты и местных производителей. Также правительство намерено таким образом регулировать процесс закупки томатов.

В кабмине добавили, что запрет вступит в силу 3 августа.

28 июля премьер-министр Армении Никол Пашинян попросил президента РФ Владимира Путина решить проблему с поставками армянских товаров в Россию. По словам главы кабмина республики, введенные ограничения противоречат договоренностям между двумя странами и нормам ЕАЭС.

30 июля Пашинян заявил, что, если проблему с ограничениями на экспорт армянской продукции в Россию не удастся быстро решить, это может стать «началом конца» Евразийского экономического союза. О том, как на слова премьера отреагировали в России и что ждет Армению, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде ответили Пашиняну после заявления о «начале конца» ЕАЭС.

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