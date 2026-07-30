В России резко выросло число компаний с иностранными учредителями

RTVI: за первое полугодие 2026-го иностранцы учредили в РФ более 4,5 тыс. юрлиц

Свыше 4,5 тысячи юрлиц с зарубежными учредителями появилось в РФ в первой половине 2026 года — на треть больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, когда было зарегистрировано около 3,3 тыс. таких фирм. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на данные сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile.

Среди иностранных учредителей открывшихся в России компаний лидируют китайцы, которые зарегистрировали примерно 2,7 тысячи фирм (60% от общего числа). В пятерку лидеров также вошли граждане Белоруссии (684 компании), Казахстана (245), Киргизии (149) и Армении (107).

Тенденция к увеличению количества фирм, учрежденных гражданами других стран, обусловлена в первую очередь географическими изменениями во внешнеэкономической сфере России, пояснил замдиректора компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов.

По его словам, ушедшие за последние годы с российского рынка западные компании отчасти замещаются фирмами, открытыми бизнесменами из Китая, стран СНГ, Турции, Индии и Ближнего Востока.

Кроме того, добавил эксперт, работающие на российском рынке иностранные компании постепенно меняют посредников на собственные юрлица для контроля за логистикой, импортом, продажами и обслуживанием клиентов.

О схожих тенденциях за первые пять месяцев текущего года ранее сообщал Росстат.

Сейчас в РФ зарегистрировано около 66,5 тысячи действующих компаний с иностранным участием. Для сравнения: к концу 2021 года их насчитывалось около 39 тысяч. Чаще всего иностранцы открывают бизнес для торговли (39%), строительства (11%), создания обрабатывающих производств (8%), аренды и управления недвижимостью (5%).

«Во втором полугодии 2026 года рост, вероятно, продолжится, но темпы могут замедлиться», — спрогнозировал Копосов.

По его оценке, в следующем году тенденции в сфере регистрации компаний с иностранными учредителями будут зависеть от условий международных расчетов, рисков попадания под западные санкции и особенностей внутреннего спроса. Эксперт считает, что в благоприятной обстановке зарубежный бизнес начнет переходить от торговли к созданию совместных предприятий и сервисных подразделений на российской базе, а также к локализации производства. При ухудшении конъюнктуры прирост будет наблюдаться главным образом в торговой сфере и посреднических операциях, предположил Колосов.

Он также отметил, что увеличение численности компаний с иностранными учредителями в России не соотносится напрямую с ростом объема инвестиций из-за рубежа.

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