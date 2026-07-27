В России в 2026 году открыли свыше 3 тысяч иностранных компаний

За первые пять месяцев 2026 года в России зарегистрировали 3,1 тыс. иностранных компаний, что является рекордным показателем за последние восемь лет. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Всего за этот период в стране зарегистрировано 63 тыс. организаций, а ликвидировано 108 тыс. При этом среди зарубежных компаний зарегистрированных было на 7% больше, чем ликвидированных.

Наибольшим приростом среди иностранных компаний на российском рынке отметились фирмы из Китая. Они составили 58% из числа всех зарегистрированных юридических лиц, а в прошлом году число зарегистрированных китайских компаний составило 4,1 тыс.

Член генерального совета «Деловой России» Андрей Глушкин рассказал изданию, что среди наиболее востребованных направлений у заграничных компаний выделяются промышленная электроника, базовое программное обеспечение, критические материалы, упаковка, полимеры, фармацевтика, косметика и БАДы.

Ранее в Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию.