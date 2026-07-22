В Госдуме рассказали, почему американские бренды хотят вернуться в Россию

Американские бренды хотят вернуться в Россию, потому что они столкнулись с трудностями, в том числе финансовыми, при поиске замены российскому рынку. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал депутат Государственной думы Александр Толмачев.

По его словам, введенные властями США антироссийские санкции стали серьезным ударом и испытанием на прочность для американских компаний. Наибольшие потери после ухода с российского рынка понесли компании ExxonMobil, McDonald's, Whirlpool, Intel. Ущерб исчисляется в миллиарды долларов, отметил Толмачев.

Парламентарий напомнил, что Россия многие годы была крупным и важным рынком для американских компаний. До введения санкций объем поставок техники, автомобилей, текстиля, продуктов питания и других товаров из США составлял около $30 млрд в год. Соединенные Штаты входили в пятерку основных торговых партнеров РФ.

Толмачев добавил, что американским компаниям будет сложно вернуться на российский рынок, поскольку замена их продукции во многом уже найдена.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka), приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.

Ранее Госдума усложнила возвращение иностранного бизнеса в Россию.