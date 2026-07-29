АКОРТ: картофель в России подешевел более чем на треть в I полугодии

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов рассказал, что картофель в России подешевел более чем на треть в I полугодии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, базовые социально значимые продукты в первом полугодии 2026 года подешевели на 10,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наиболее заметно в торговых сетях подешевели 19 из 25 продовольственных товаров «первой цены»: картофель подешевел на 36,9%», — добавил Богданов.

Кроме того, за аналогичный период подешевели свекла (на 35,6%), лук (на 26,1%). ТАкже в пределах 10% снизились цены на вермишель, черный чай, подсолнечное масло, яйца, молоко, сахар, баранину.

9 июля «Ведомости» писали, что в России за год подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса, цена которого выросла почти в 1,5 раза.

Особенно сильно упала стоимость базовых продуктов, которые входят в «борщевой набор».

Согласно последним данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года средняя цена на картофель снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым годом, и составляет 52,6 рубля. Белокочанная капуста также подешевела почти в три раза, до 42,3 рублей.

Ранее в России подешевело сливочное масло и молоко.