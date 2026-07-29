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Бизнес

Демократы в США выступили против принятия закона об «адских санкциях» против России

Politico: демпартия США не поддерживает принятие закона об «адских санкциях»
J. Scott Applewhite/AP

Конгрессмены от Демократической партии США могут заблокировать законопроект об «адских санкциях» против России. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

После одобрения в Сенате документ должна рассмотреть Палата представителей, однако часть демократов выступает против нормы, позволяющей главе государства вводить пошлины до 100% против стран, закупающих значительные объемы российской нефти.

Накануне сообщалось, что сенаторы обеих партий США объявили о достижении соглашения по законопроекту об «адских санкциях» против России и Ирана. Под ограничения могут попасть высокопоставленные политики, военные руководители, бизнесмены и государственные предприятия России. Иностранные компании, поддерживающие российский оборонно-промышленный комплекс, также могут быть включены в санкционные списки.

Член палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна говорила, что рассмотрение обеими палатами конгресса США законопроекта об ужесточении санкций против России не означает, что эти рестрикции действительно будут введены. По ее словам, конгрессмены нередко вносят на рассмотрение законопроекты, чтобы продемонстрировать свою позицию, что не означает, что по ним будут проводить голосование.

Ранее экономист оценил вероятность принятия законопроекта Грэма о санкциях против РФ.

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