В России снизились цены на сливочное масло и молоко

Председатель АКОРТ: сливочное масло в России подешевело на четверть за год

В российских торговых сетях снижаются цены на молочные продукты. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«В крупных торговых сетях цены на сливочное масло и молоко снижаются. Сливочное масло «первой цены» в торговых сетях подешевело за год на 24,5% — до 666,5 руб. за килограмм. Минимальная цена на молоко жирностью не ниже 2,5% снизилась за год на 5,2% — до 64,7 руб. за литр», — уточнил эксперт.

По словам Богданова, снижение цен связано с тем, что производство товарного молока в России в прошлом году увеличилось более чем на 2%, и рост предложения поддерживает доступные цены в магазинах.

При этом председатель АКОРТ добавил, что молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, в связи с чем торговые сети держат на него минимальную наценку, а также дополнительно инвестируют в поддержание категории.

30 июня Богданов заявил, что говорить о неизбежном переносе роста цен на топливо в стоимость продуктов в России преждевременно. По его словам, крупные федеральные торговые сети сохраняют стабильность логистических цепочек благодаря развитой инфраструктуре, гибкой маршрутизации и наличию собственных распределительных центров.

Бизнес, как отметил глава АКОРТ, успешно адаптирует свои процессы к меняющимся условиям рынка.

Ранее Богданов прокомментировал сообщения о пропаже гречки из магазинов на юге России.