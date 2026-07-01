Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Бизнес

В России снизились цены на сливочное масло и молоко

Председатель АКОРТ: сливочное масло в России подешевело на четверть за год
Максим Блинов/РИА Новости

В российских торговых сетях снижаются цены на молочные продукты. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

«В крупных торговых сетях цены на сливочное масло и молоко снижаются. Сливочное масло «первой цены» в торговых сетях подешевело за год на 24,5% — до 666,5 руб. за килограмм. Минимальная цена на молоко жирностью не ниже 2,5% снизилась за год на 5,2% — до 64,7 руб. за литр», — уточнил эксперт.

По словам Богданова, снижение цен связано с тем, что производство товарного молока в России в прошлом году увеличилось более чем на 2%, и рост предложения поддерживает доступные цены в магазинах.

При этом председатель АКОРТ добавил, что молоко и сливочное масло относятся к социально значимым продуктам, в связи с чем торговые сети держат на него минимальную наценку, а также дополнительно инвестируют в поддержание категории.

30 июня Богданов заявил, что говорить о неизбежном переносе роста цен на топливо в стоимость продуктов в России преждевременно. По его словам, крупные федеральные торговые сети сохраняют стабильность логистических цепочек благодаря развитой инфраструктуре, гибкой маршрутизации и наличию собственных распределительных центров.

Бизнес, как отметил глава АКОРТ, успешно адаптирует свои процессы к меняющимся условиям рынка.

Ранее Богданов прокомментировал сообщения о пропаже гречки из магазинов на юге России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!