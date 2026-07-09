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В России подешевели почти все сезонные овощи

Ведомости: в РФ в 2026 году подешевели почти все сезонные овощи, кроме редиса
Shutterstock

В России за год подешевели практически все сезонные овощи, кроме редиса, цена которого выросла почти в 1,5 раза. Об этом пишут «Ведомости».

По информации издания, особенно сильно упала стоимость базовых продуктов, которые входят в «борщевой набор».

Согласно последним данным Росстата, за первые пять месяцев текущего года средняя цена на картофель снизилась почти на 30% по сравнению с прошлым годом, и составляет 52,6 рубля. Белокочанная капуста также подешевела почти в три раза, до 42,3 рублей.

Репчатый лук и столовая свекла подешевели более чем на 22%. Сейчас они стоят 46,9 и 45,5 рубля за килограмм соответственно. Единственным овощем, чья цена практически не менялась, оказалась морковь — она стабильно стоит 54,9 рубля, отмечают «Ведомости».

Издание добавляет, что цены на тепличные овощи показали небольшой рост, который вряд ли ударит по карманам потребителей: огурцы подорожали всего на 2,2% (до 237,4 рубля), а помидоры — на 2,8 % (до 272,3 рубля).

До этого стало известно, что стоимость продуктов для приготовления окрошки за год увеличилась из-за подорожания редиса, яиц и колбасы. При этом картофель стал дешевле на 16,4%, показал анализ сервиса мониторинга цен «Ценозавр».

Ранее в России подешевело сливочное масло и молоко.

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