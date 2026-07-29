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Проблемы с бензином в России
Бизнес

В Астраханской области сняли ограничения на заправку автомобилей

Губернатор Бабушкин: ограничения заправки машин сняты в Астраханской области
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Астраханской области сняли режим заправки автомобилей по четным-нечетным номерам государственных регистрационных знаков. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем канале в мессенджере «Макс».

«В регионе сохраняется позитивная динамика в заправке автомобилей. Специалисты отмечают ее фактическую нормализацию. Большинство заправочных комплексов введены в работу, время заправки сократилось. Ажиотажный спрос удалось снять», — написал глава региона.

Бабушкин добавил, что автозаправочные станции (АЗС) в регионе переходят на работу в круглосуточном режиме. При этом на некоторых АЗС пока сохраняются лимиты на продажу топлива, уточнил губернатор.

Несколькими часами ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что пик топливного кризиса в регионе пройден. Он отметил работу нефтяных компаний, которые смогли удержать систему от сбоя, перестроить логистику и обеспечить бесперебойные поставки для приоритетных потребителей — экстренных служб, общественного транспорта и сельского хозяйства.

Ранее Новак рассказал, где в России ситуация с топливом остается сложной.

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