Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо

Захарова: у РФ нет информации о производстве ядерного топлива на Украине
Пелагия Тихонова/РИА Новости

России неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», — отметила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва исходит из имеющейся информации о характере предполагаемых поставок и их назначении для нужд атомной энергетики Украины.

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Соединенное Королевство намерено в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС Украины. Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

Ранее СМИ узнали судьбу обогащенного урана Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 23 июня. Запрет на вывоз «дизеля», ипотечные каникулы для семейных и массовый сбой нейросетей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!