В МИД РФ высказались о возможностях Украины производить ядерное топливо

Захарова: у РФ нет информации о производстве ядерного топлива на Украине

России неизвестно о наличии на Украине промышленных мощностей для самостоятельного производства ядерного топлива. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которую цитирует РИА Новости.

«Насколько мы понимаем, речь идет о неких планируемых поставках низкообогащенного урана в целях изготовления ядерного топлива для украинских АЭС», — отметила дипломат.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва исходит из имеющейся информации о характере предполагаемых поставок и их назначении для нужд атомной энергетики Украины.

До этого в канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщили, что Соединенное Королевство намерено в течение следующих двух лет обеспечивать электроэнергией АЭС Украины. Речь идет о продлении прошлого двухлетнего соглашения о снабжении Киева ядерным топливом. Теперь в рамках программы UK Export Finance британская компания Urenco получит возможность поставить обогащенный уран украинскому производителю атомной энергии «Энергоатом» на £210 млн фунтов ($280 млн).

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