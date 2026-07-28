Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

В Саудовской Аравии остановили работу НПЗ после атаки хуситов

Reuters: крупнейший НПЗ Saudi Aramco остановил работу после атаки хуситов
Maxim Shemetov/Reuters

Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco в Саудовской Аравии временно приостановил работу после атаки беспилотников йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

В ходе атаки на предприятие, перерабатывающее около 400 тысяч баррелей в сутки, пострадали комплекс газификации комбинированного цикла и зона резервуарного парка. Завершить ремонт удастся не ранее 15 августа.

17 июля агентство Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

20 июля хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Газета The National писала, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе сократился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

Ранее беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!