В Саудовской Аравии остановили работу НПЗ после атаки хуситов

Крупнейший нефтеперерабатывающий комплекс Saudi Aramco в Саудовской Аравии временно приостановил работу после атаки беспилотников йеменских хуситов. Об этом сообщает Reuters.

В ходе атаки на предприятие, перерабатывающее около 400 тысяч баррелей в сутки, пострадали комплекс газификации комбинированного цикла и зона резервуарного парка. Завершить ремонт удастся не ранее 15 августа.

17 июля агентство Reuters писало, что Иран попросил йеменских хуситов подготовиться к перекрытию Красного моря, если США атакуют объекты энергетической инфраструктуры страны.

20 июля хуситы йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Газета The National писала, что трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе сократился в течение недели на 56% после того, как хуситы объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов.

Ранее беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.