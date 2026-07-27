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Армия

Беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии

Средства ПВО Саудовской Аравии перехватили летевшие к нефтяным объектам дроны
Amr Nabil/AP

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Саудовской Аравии перехватили и уничтожили несколько беспилотников, которые были запущены из Ирака в сторону нефтяных объектов королевства. Об этом заявил официальный представитель саудовского министерства обороны Турки аль-Малики, сообщило военное ведомство в социальной сети Х.

По его словам, дроны пытались атаковать нефтяные объекты в провинции Эш-Шаркия и Эр-Рияде.

Аль-Малики также отметил, что эти атаки «были осуществлены с территории Ирака поддерживаемыми Ираном группировками».

25 июля йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесло удары по объектам саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в городах Джизан и Янбу. Для атак использовались беспилотники и ракеты.

24 июля авиация Саудовской Аравии нанесла серию авиаударов по объектам телекоммуникационной инфраструктуры в портовом городе Ходейда в западной части Йемена, а также по острову Камаран.

Атаки последовали после того, как Эр-Рияд сообщил о нападении на еще один танкер королевства в Красном море.

Ранее хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

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