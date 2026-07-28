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Эмбарго хуситов вызвало значительное сокращение судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

The National: трафик судов в Баб-эль-Мандебском проливе уменьшился на 56%
imago stock&people/Global Look Press

Трафик коммерческого судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе уменьшился в течение недели на 56% после того, как хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили эмбарго в отношении связанных с Саудовской Аравией судов. Об этом, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, сообщает выходящая в Объединенных Арабских Эмиратах газета The National.

По информации издания, 26 июля через пролив прошли лишь 15 грузовых судов по сравнению с 34 в день объявления блокады 20 июля. Суда перевозили нефть, зерно и удобрения в Китай, Индию, Пакистан и Нидерланды. В материале отмечается, что снижение интенсивности судоходства произошло после заявлений хуситов об атаках на объекты нефтегазовой компании Saudi Aramco в портах Джизан и Янбу.

При этом движение судов через Ормузский пролив на фоне паузы в боевых действиях между США и Ираном увеличилось почти в два раза. Так, 26 июля Ормузский пролив прошли 11 судов, 25 июля — шесть, а 24 июля — 12. Чтобы избежать обнаружения многие суда вынуждены были отключать системы слежения и следовать непривычными маршрутами.

20 июля хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии.

Ранее иранские военные пригрозили блокадой Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря.

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