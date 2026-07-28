«Татнефть» более чем вдвое нарастила прибыль

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» по российским стандартам бухгалтерского учета по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и достигла 152,98 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.

По ее информации, выручка за первые шесть месяцев выросла более чем на 20% (814 млрд рублей) по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Также в 2,7 раза (230 млрд рублей) увеличилась прибыль от продаж, а валовая прибыль — почти вдвое, до 281 млрд рублей.

До этого в пресс-службе «Татнефти» рассказали, что компания поддерживает стабильные цены на своих АЗС, однако франчайзи устанавливают свои тарифы в зависимости от рыночных условий и логистики.

Там пояснили, что компания не устанавливает цены на топливо на станциях, работающих под их брендом по франшизе. В пресс-службе также отметили, что «Татнефть» проведет с франчайзинговыми АЗС работу по вопросам ценообразования.

Ранее российская нефтяная компания сняла ограничения на продажу топлива.