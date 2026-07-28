Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Бизнес

Минтруд разрешил работникам уходить с рабочего места во время обеденного перерыва

Минтруд: работник может уходить с работы во время обеденного перерыва
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Работник может уходить с рабочего места во время обеденного перерыва. Об этом сообщает Минтруд в своем канале в «Максе».

В министерстве уточнили, что работник должен руководствоваться внутренним регламентом организации.

«Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник во время перерыва может прогуляться в парке, использовать перерыв по своему усмотрению, в течение которого он свободен от своих трудовых обязанностей.

В Минтруде подчеркнули, что если перерыв невозможно предоставить по условиям работы, то работодатель должен обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.

2 июля юрист Александр Южалин рассказал, что работник теоретически может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

По его словам, работодатели, как правило, устанавливают точное время, когда сотрудник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв.

Россиянам ранее рассказали, могут ли их наказать за курение в рабочее время.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 28 июля. Бесплатное лечение в частных клиниках, схема с полиграфом и «Миссис Земля 2026» из России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!