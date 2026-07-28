Минтруд разрешил работникам уходить с рабочего места во время обеденного перерыва

Минтруд: работник может уходить с работы во время обеденного перерыва

Работник может уходить с рабочего места во время обеденного перерыва. Об этом сообщает Минтруд в своем канале в «Максе».

В министерстве уточнили, что работник должен руководствоваться внутренним регламентом организации.

«Да, можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник во время перерыва может прогуляться в парке, использовать перерыв по своему усмотрению, в течение которого он свободен от своих трудовых обязанностей.

В Минтруде подчеркнули, что если перерыв невозможно предоставить по условиям работы, то работодатель должен обеспечить возможность для отдыха и приема пищи в рабочее время.

2 июля юрист Александр Южалин рассказал, что работник теоретически может уйти пораньше, если не использовал перерыв на обед, но только если это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и согласовано с работодателем.

По его словам, работодатели, как правило, устанавливают точное время, когда сотрудник может воспользоваться своим законным правом на обеденный перерыв.

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