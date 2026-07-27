В Казани количество закрытых бизнесов превысило число новых

В Казани с начала 2026 года прекратили свою деятельность более 10,1 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). При этом было открыто 8,1 тыс. бизнесов, заявил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров. Об этом сообщает местное издание «Бизнес Online».

По словам Шакирова, среди основных причин ликвидации компаний опрошенные назвали растущую налоговую нагрузку и высокие ставки на кредиты. Он уточнил, что больше всего бизнесов было создано в сфере торговли и услуг (2216), строительстве (свыше 1 тыс.), транспорте (790) и обрабатывающем производстве (396). При этом число закрытых субъектов МСП в некоторых отраслях выше почти в два раза. Так, в сфере торговли и услуг ликвидировали более 3,8 тыс. бизнесов, в строительном сегменте — 1,3 тыс., транспортировке — 825, обрабатывающем производстве — 601.

В настоящее время в Казани 84 тыс. субъектов бизнеса ведут деятельность. Из них свыше 48 тыс. — индивидуальные предприниматели, 35 тыс. — малые и микропредприятия, 347 — средние. Количество самозанятых составляет 170 тыс.

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