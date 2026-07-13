Из-за аномальной жары производство сыра пармезан оказалось под угрозой, пишет Reuters.

В итальянском регионе Эмилия-Романья аномальная жара угрожает производству знаменитого сыра пармиджано-реджано. Фермеры вынуждены держать окна в коровниках открытыми круглосуточно и использовать вентиляторы и системы водяного тумана, чтобы спасти поголовье от перегрева. Из-за жары коровы больше лежат, меньше едят и дают на 10% меньше молока — а это один из трех ключевых ингредиентов сыра, наряду с солью и сычужным ферментом.

Президент консорциума Parmigiano Reggiano Никола Бертинелли, чья семья владеет фермой с 1895 года, предупреждает: если не будет дождей, не вырастет трава, а значит, не будет и корма. Фермеры уже установили дополнительные системы охлаждения, но счета за электроэнергию резко выросли.

Складские помещения, где вызревают более полумиллиона головок сыра общей стоимостью свыше €300 млн, тоже страдают от жары. Потребление энергии на складах выросло на 30%. Производители опасаются, что если экстремальные волны тепла станут более частыми, это приведет к росту себестоимости и ударит по качеству.

Ранее вдова подала в суд на компанию, чей сыр отравил ее мужа.