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Бизнес

В России вырос средний размер POS-кредитов

НБКИ: средний размер POS-кредитов в России вырос до ₽68 тысяч
Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

В июне 2026 года средний размер кредитов, оформленных россиянами в торговых точках (POS-кредит), составил 68 тысяч рублей. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

По сравнению с маем показатель вырос на 4,7%, тогда как год к году практически не изменился. В июне 2025 года средний чек POS-кредита составлял 68,2 тысячи рублей, уточнили в НБКИ.

По данным бюро, наибольшие суммы займов в магазинах зафиксированы в Москве. Там средний размер POS-кредита достиг 86,4 тысячи рублей. В Московской области этот показатель составил 81,3 тысячи, в Санкт-Петербурге — 80,7 тысячи, в Ленинградской области — 73,6 тысячи, в Татарстане — 73,1 тысячи. Минимальные значения отмечены в Воронежской области, Ставропольском крае, Саратовской области, Северной Осетии и Оренбургской области.

Отмечается, что наиболее заметный рост среднего чека POS-кредитов за месяц зафиксировали в Татарстане, Удмуртии, Тульской области, Красноярском крае и Волгоградской области.

До этого эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев спрогнозировал, что к концу 2026 года на одного россиянина будет приходиться 2,2 кредита. По его словам, банки будут менее охотно выдавать новые займы, особенно при ставках выше 20%. Рост числа кредитов возможен лишь за счет рассрочек и POS-кредитов, которые не всегда попадают в банковскую статистику.

Ранее россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты.

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