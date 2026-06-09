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Россиянам рассказали, когда подешевеют кредиты

Инвестор Виноградов: к июлю ставки по потребкредитам снизятся до 18–20%
Нина Зотина/РИА «Новости»

Ставки по потребительским кредитам и ипотеке могут снизиться в июле — через несколько недель после заседания Банка России по ключевой ставке 19 июня. Об этом «Газете.Ru» рассказал генеральный директор Pro-Vision Communications, инвестор Владимир Виноградов.

По его прогнозу, наиболее вероятным решением ЦБ станет снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 14% годовых. Более осторожный вариант — снижение на 0,25 п.п., до 14,25%. После решения регулятора банки начнут снижать ставки по кредитам, но не сразу. По словам Виноградова, спустя две недели после заседания ставки по потребительским кредитам могут опуститься до 18–20% годовых, а по ипотеке — до 16–18%.

«Банки традиционно реагируют на решение ЦБ с лагом в несколько недель. Эра высоких ставок продлится как минимум до конца года: к этому времени, по моим прогнозам, ставка может опуститься лишь до 10–12%», — отметил эксперт.

Заемщикам с действующими кредитами Виноградов посоветовал следить за снижением ставок и рассматривать рефинансирование, если условия станут лучше на 1–1,5 п.п. от текущего уровня. Тем, кто только планирует взять кредит, эксперт рекомендовал не ждать «идеального» момента, а фиксировать ставку при первых признаках устойчивого снижения.

По данным маркетплейса «Финуслуги», средние ставки по потребительским кредитам без залога достигают 25–35%. По данным Федерального кадастрового центра, ставки по рыночной ипотеке — 16–19% в среднем.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать дешевых кредитов.

 
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