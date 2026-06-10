Стало известно, сколько кредитов будет у россиян к концу года

К концу 2026 года на одного россиянина будет приходиться 2,2 кредита или чуть меньше. Банки будут менее охотно выдавать заемщикам новые кредиты. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Портфель необеспеченных потребкредитов уже сокращается (минус 4,6% в годовом выражении на начало 2026 года), банки одобряют заявку только каждого пятого заемщика. До тех пор, пока ставки по кредитам остаются выше 20%, массового роста числа займов на человека не будет. Небольшой рост возможен только за счет рассрочек и POS-кредитов, но они формально не всегда попадают в банковскую статистику. Реальные доходы россиян растут, но неравномерно. Рост доходов частично съедается инфляцией в 5,7%, а накопленная за 2023–2024 годы привычка к рассрочкам и кредитным картам никуда не делась», — отметил Селезнев.

По его словам, кредитная карта и рассрочка многими воспринимаются не как долг, а как инструмент управления личным бюджетом. Плюс есть популярное мнение, что крупные покупки, автомобили, бытовая техника — все это лучше купить сейчас, пока валютные курсы стабильны, и цены не выросли еще больше, добавил финансист.

По его словам, сейчас доля проблемных необеспеченных кредитов достигла 12,9% против 7,9% годом ранее — рост почти в полтора раза за год. Во второй половине 2026 года ситуация не станет хуже (ставка ЦБ пока снижается), но и вряд ли исправится быстро — кредиты, выданные в 2023–2024 годах на пике активности, продолжают «вызревать», сказал Селезнев. Он не видит системного риска: банки формируют резервы, но для самих заемщиков с просрочкой по кредитам дорога к новым займам фактически закрыта.

Он ожидает дальнейшего сужения доступа заемщиков к новым кредитам: скоринг ужесточается, отказов больше, и это правильная реакция системы.

«У банков рост резервов давит на капитал и прибыль, что частично компенсируется высокой маржой на новых выдачах. Для экономики самый неприятный эффект заключается в том, что часть потребителей переходит в режим «гасить долги вместо новых покупок», что тормозит потребительский спрос во втором полугодии. По сути, мы наблюдаем кредитное охлаждение после перегрева 2023–2024 годов, болезненное, но неизбежное», — заключил Селезнев.

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