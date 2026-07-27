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Бизнес

Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля
Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Цена нефти марки Brent на бирже ICE опустилась ниже $85 за баррель впервые с 17 июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным на 12:34 мск, стоимость Brent снижалась на 7,32%, до $84,97 за баррель.

В то же время сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 7,56% — до $82,56 за баррель.

Падение нефтяных цен происходит на фоне сообщений СМИ о том, что президент США в ночь на 25 июля распорядился прекратить авиаудары по Ирану, которые продолжались на протяжении почти двух недель. Решение было принято, как утверждается, на фоне достижения определенных результатов в переговорах между иранцами и представителями Омана в Тегеране.

21 июля агентство Bloomberg опубликовало прогноз аналитиков инвестбанка Goldman Sachs Group Inc. Они считают, что цена нефти Brent к четвертому кварталу может подскочить выше $120 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке, перебоев с судоходством в Ормузском проливе и снижения объемов поставок из Персидского залива.

Ранее в Германии резко выросли цены на топливо из-за нового витка эскалации в Иране.

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