Стало известно, сколько будет стоить доллар в августе

В августе доллар будет торговаться в диапазоне 78–81 рубля, евро — в районе 89–92 рублей, юань — в диапазоне 11,6–11,9 рубля. Об этом «Финансам Mail» заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Как отметил аналитик, поддержать рубль в перспективе сентября может рост цен на нефть до $98 за баррель. Однако влияние нефтяного фактора проявляется не сразу: корреляция между курсом рубля и стоимостью нефти заметна только на длинном горизонте и с лагом в один-два месяца. Кроме того, значение имеет не только Brent, но и динамика Urals, которая в последние недели растет медленнее.

По словам Потавина, сдерживать укрепление рубля могут покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Еще один фактор давления — поведение частного капитала.

«За последний месяц с фондового рынка и банковских депозитов было выведено значительное количество наличных рублей. В непростой экономической ситуации в стране и роста геополитических рисков, часть этих денег могла оказаться на валютном рынке. Это создает повышенный внебиржевой спрос на доллары и евро, который тоже оказывает влияние на курс рубля», — сказал эксперт.

По прогнозу аналитика, в августе доллар будет торговаться в диапазоне 78–81 рубля, евро — в районе 89–92 рублей, юань — в диапазоне 11,6–11,9 рубля. До конца года курс доллара может подняться в район 83–85 рублей. Многое будет зависеть от мировых цен на нефть и антироссийских санкций.

До этого руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что в августе инфляция в России обычно замедляется до околонулевых значений или становится слабоотрицательной благодаря поступлению на рынок овощей и фруктов нового урожая. Однако в 2026 году этот сезонный эффект может оказаться слабее из-за ситуации на топливном рынке.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.