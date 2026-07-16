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Бизнес

Стало известно, что будет с ценами в августе

Экономист Беленькая: сезонная инфляция ослабнет из-за топливного кризиса
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В августе инфляция в России обычно замедляется до околонулевых значений или становится слабоотрицательной благодаря поступлению на рынок овощей и фруктов нового урожая. Однако в 2026 году этот сезонный эффект может оказаться слабее из-за ситуации на топливном рынке, заявила «Финансам Mail» руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, пока сложно дать точный прогноз по росту цен на август.

«Неопределенность связана с подорожанием топлива и ограничениями его доступности, которые способны повлиять на уборку урожая и доставку продукции. Дополнительным фактором стало необычное изменение сезонности. В этом году овощи и фрукты начали дешеветь раньше обычного — еще в апреле и мае, тогда как в июне цены вновь пошли вверх. Поэтому традиционного августовского снижения стоимости плодоовощной продукции может оказаться недостаточно для заметного замедления общей инфляции», — отметила Беленькая.

Она добавила, что Банк России пока считает ситуацию с топливом временной. Вместе с тем регулятор уже замедлил темп снижения ключевой ставки и дал понять, что возможностей для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики стало меньше, сказала экономист. Более жесткие ожидания по ставке должны сдерживать спрос и инфляционные ожидания, уменьшая риск вторичного роста цен из-за проблем с топливом, заключила Беленькая.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевела морковь.

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