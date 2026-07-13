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Бизнес

В России резко подешевела морковь

Экономист Абрамов: морковь в России подешевела на 20% за неделю
ricardo.miyajima/Shutterstock/FOTODOM

Морковь в российских магазинах подешевела на 20% за неделю с 4 по 11 июля, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 4 по 11 июля значение Индекса Мишек снизилось на 1,4% по сравнению с его ростом на 1,4% неделю назад. За неделю уменьшились цены на морковь (-20,0%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек выросло на 3,5% по состоянию на 11 июля 2026 года по сравнению с его ростом на 1,2% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+27,3%), бюджетные куриные тушки (+22,2%), сельдь «Матиас» (+19,4%), яйца «Окские» категории С1 (+12,0%), морковь (+10,0%), белый хлеб (+9,5%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+4,0%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-25,6%), сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино» (-12,5%), плавленый сыр «Фетакса» (-10,6%), конфеты «Мишка косолапый» (-4,5%) и подсолнечное масло «Олейна» (-2,9%). Цены на бананы и апельсиновый сок J7 за год не изменились.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России снизилась до 5,61% по состоянию на 6 июля 2026 года по сравнению с 6% на предыдущей неделе.

Ранее сообщалось, что в России подешевел черный чай.

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