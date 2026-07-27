Восьмому созыву Госдумы поставили оценку

Работе восьмого созыва Госдумы (2021–2026 гг.) стоит поставить твердую оценку «отлично», поскольку были приняты важнейшие законы, направленные на поддержку населения и экономики в условиях СВО. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Думаю, что уходящему составу Думы можно поставить твердую оценку «отлично». Нужно отметить, что для всех партий восьмого созыва (а их стало больше на одну в сравнении с седьмым созывом) характерна принадлежность к патриотическому консенсусу, сложившемуся в российском обществе, и это тоже достаточно важный момент, на который нужно обратить внимание», — отметил аналитик.

По мнению Шаповалова, Дума восьмого созыва успешно справилась с поставленными задачами: смыслообразующие законы, которые необходимо было принять, были приняты. Дума действовала исключительно в интересах российского государства и российского народа, подчеркнул он, несмотря на межпартийную конкуренцию и фракционные дискуссии.

Необходимо было принимать решения, в которых нуждалась страна и которые должны были содействовать победе России в противостоянии Западу на Украине. С этим, отметил Шаповалов, Госдума восьмого созыва справилась.

В свою очередь, по мнению директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, этот созыв стал образцом стандартной и правильной рабочей деятельности, которая ориентирована не на пиар, а на поддержку людей.

«На мой взгляд, этот созыв Госдумы показал такой образец стандартной, нужной, правильной и рабочей деятельности. Его работа была направлена не столько на какие-то громкие пиар-эффекты или какие-то громкие бессодержательные заявления, сколько, наоборот, на поддержку работы государства в тяжелых, непростых условиях специальной военной операции», — сказал он «Газете.Ru».

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и другие выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября.

Осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

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