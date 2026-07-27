Россиянам напомнили о правилах сдачи ипотечной квартиры в аренду

Перед тем, как сдать в аренду купленную в ипотеку квартиру, необходимо изучить кредитный договор. Чаще всего касательно этого вопроса действуют ограничения – банки, как правило, либо запрещают сдавать ипотечное жилье в аренду, либо обязывают собственника согласовать это с финансовой организацией, предупредил директор «Жилфонда» Александр Чернокульский в беседе с RT.

Кредитные договоры составляются так, чтобы защитить интересы банка, поэтому этот вопрос отдельно прописывается. Однако, если платежи вносятся своевременно, то банк, как правило, не интересуется, как используется квартира, и кто в ней живет, поэтому на практике россияне часто сдают ипотечное жилье в аренду без согласования с банком, отметил эксперт.

Риски могут возникнуть, если появляются какие-то трудности. В таких ситуациях нарушение пункта договора о сдаче квартиры в аренду может привести к требованию досрочно погасить обязательства по кредиту, предупредил специалист.

«В зависимости от условий договора банк также вправе потребовать устранить нарушение, а если требования не будут исполнены — обратиться в суд и при наличии предусмотренных законом оснований обратить взыскание на предмет ипотеки», — пояснил Чернокульский.

Он призвал всегда внимательно изучать кредитный договор, чтобы знать, есть ли в нем ограничения по вопросу аренды жилья. При наличии такого запрета лучше всего направить в банк запрос для официального одобрения – это проще, чем впоследствии решать спор с кредитной организацией, подчеркнул специалист.

Он также призвал россиян официально оформлять договор с арендатором, прописывая в нем все детали, включая состояние квартиры.

До этого ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута рассказал, что большинство россиян сегодня делают выбор в пользу аренды, а не покупки жилья в силу ряда объективных причин. По его словам, пока ставки на рыночную ипотеку высокие, тенденция будет сохраняться, в том числе продолжится падение спроса на студии, которые раньше рассматривались как инвестиции, а сегодня стали невыгодны.

Депутаты ранее предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям.