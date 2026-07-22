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Бизнес

«Все изменилось»: эксперт объяснил выгоду аренды в сравнении с покупкой жилья

Брокер Ракута: аренда жилья сегодня выгоднее покупки из-за новых правил игры
Shutterstock

Большинство россиян сегодня делают выбор в пользу аренды, а не покупки жилья в силу ряда объективных причин. На этом фоне резко упал интерес, в частности, к студиям, которых много на рынке из-за ранее существовавшего спроса, отметил в беседе с НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

«Когда у нас ключевая ставка сильно выросла, эта тенденция стала набирать обороты. Сейчас очевидно, что аренда сильно выигрывает по сравнению с обычной рыночной ипотекой. Пока у нас ставки на рыночную ипотеку высокие, тенденция будет сохраняться», — пояснил специалист.

По его словам, в большинстве случаев покупка студии раньше рассматривалась больше как инвестиция – сегодня же это невыгодно. Ситуация, однако, во многом зависит от типа недвижимости – так, падение спроса сильно заметно на рынке экономкласса, а в бизнес-сегменте объекты часто покупаются за наличный расчет, отметил эксперт. Просадка в большей степени чувствуется именно в массовом сегменте, где сильно изменились правила игры, в том числе ужесточились требования для оформления семейной ипотеки.

«Почему до этого массово появились студии? Был спрос, такую квартиру воспринимали как первую недвижимость, но ситуация сильно поменялась», — заключил Ракута.

До этого аналитики сообщили «Газете.Ru», что цены на аренду жилья в России снизились. Так, с января по май средняя стоимость съемных студий в среднем по миллионникам сократилась на 6,4%, однокомнатных квартир — на 6,7%, двухкомнатных — на 8,1%. В сегменте трёхкомнатных квартир снижение составило 1%.

Депутаты ранее предложили компенсировать аренду жилья молодым семьям.

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