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Бизнес

Половина компаний в России не нашла замены зарубежным станкам

«Известия»: половине компаний России нужно импортозамещение оборудования
Алексей Даничев/РИА Новости

Более половины отечественных компаний до сих пор испытывают потребность в замещении импортного оборудования и комплектующих. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По информаци РСПП, наиболее сложные категории — станки и оборудование (высокую потребность испытывают 45% предприятий, критическую — 7%), а также комплектующие и узлы (38% и 7% соответственно).

Хотя структура закупок меняется: доля отечественных аналогов выросла с 30% в 2022 году до 53%, а закупки из дружественных стран составляют 40%, — в высокотехнологичных секторах (микроэлектроника, гражданская авиация, станкостроение, энергетическое и нефтегазовое оборудование, медтехника, промышленное ПО) полноценного замещения пока нет.

Основными препятствиями в материале «Известий» называются нехватка времени, зависимость от зарубежных разработок, дефицит инженеров, высокая стоимость кредитов (ключевая ставка 14%) и административные барьеры.

Ранее в Минстрое назвали долю импорта в строительной сфере России.

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