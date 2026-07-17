В Минстрое назвали долю импорта в строительной сфере России

Уровень импортозамещения в строительной отрасли России в настоящее время превышает 98%. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, передает ТАСС.

По словам замминистра, сегодня в стране производится практически весь спектр строительных материалов, необходимых для отрасли. Для этого были модернизированы действующие предприятия и запущены новые производственные мощности.

Стасишин отметил, что оставшиеся около 2% приходятся преимущественно на программное обеспечение. При этом, по его оценке, у России есть все возможности довести уровень импортозамещения в строительной сфере до 100%.

Он также подчеркнул, что отечественные производители полностью заместили климатическое оборудование. Российские компании выпускают не только кондиционеры, но и системы вентиляции, охлаждающее оборудование, а также сложные инженерные комплексы для медицинских объектов.

По мнению Стасишина, благодаря высокой степени импортозамещения строительная отрасль России сегодня обладает достаточной устойчивостью к внешним ограничениям и способна самостоятельно обеспечивать большинство своих потребностей.

До этого сообщалось, что индекс импортозамещения в России с 2022 года увеличися на треть, поднявшись с 46 до 61 пункта. Наиболее значительный рост индекса наблюдается среди российских компаний — он вырос на 55%, с 43 до 67 пунктов.

Ранее российская фарма завершила период импортозамещения.