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Бизнес

Российским банкам придется раскрывать полные данные о тарифах на переводы

Путин подписал закон об обязательной публикации тарифов на денежные переводы
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий банки с 1 сентября 2027 года публиковать полную информацию о тарифах на денежные переводы. Текст документа доступен на сайте официального опубликования правовых актов.

Действие подписанного главой государства закона затрагивает все финансовые организации, осуществляющие переводы денежных средств. В следующем году на них накладывается обязанность полностью раскрывать информацию об условиях оказания этой услуги и их любых изменениях. Сведения об этом должны публиковаться в местах обслуживания клиентов и на официальных сайтах.

Особое внимание уделяется переводам, осуществляемым через систему быстрых платежей (СБП) и с помощью электронных средств платежа. При этом из-под действия закона исключаются электронные денежные средства, используемые для переводов.

Комментируя закон, глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков пояснял, что он направлен на защиту потребителей финансовых услуг от взимания скрытых комиссий.

Член комитета ГД по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отмечал, что новые правила упростят контроль за осуществлением денежных переводов и облегчат сравнение условий оказания этой услуги в разных организациях. Депутат добавил, что закон поможет сократить число споров между клиентами и банками.

Ранее россиянам напомнили о возможности снять наличные в банкомате без карты.

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