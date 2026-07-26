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Бизнес

В сети высмеяли новые европейские банкноты и предложили свои варианты

В сети высмеяли дизайн новых банкнот, предложенных ЕЦБ
соцсети

После того как Европейский центральный банк (ЕЦБ) на этой неделе опубликовал десять возможных дизайнов банкнот евро следующего поколения и призвал граждан ЕС определить облик купюр, соцсети наполнились мемами и шутками по этому поводу. Об этом сообщает портал Euractiv.

В статье отмечается, что многие альтернативные варианты банкнот, вероятно, были созданы с помощью искусственного интеллекта. Официальные купюры ЕЦБ пользователи посчитали «ужасными» и «разочаровывающими», а также похожими на «пиар-инфографику».

На отредактированных банкнотах в сети изобразили в том числе председателя Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в образе грабительницы, отсутствие собственного ИИ, лидера французской оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен за решеткой и кадр с пощечиной, которую президент Эммануэль Макрон получил от супруги, уточняется в материале.

Портал добавляет, что руководящий орган ЕЦБ сделает окончательный выбор по поводу внешнего вида купюр в конце года, а новые банкноты поступят в обращение несколько лет спустя.

В июне Банк Англии спустя 50 лет принял решение обновить дизайн бумажных денег, заменив изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга на картинки дикой природы. Заказанное учреждением исследование показало, что упомянутые исторические личности «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства», а их изображение на банкнотах воплощают отсталое видение страны.

Ранее на Украине решили переделать новую банкноту после критики за «русский шрифт».

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