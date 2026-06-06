Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Банк Англии убрал с купюр Черчилля и Остин из-за «спорности» и «элитарности»

Telegraph: в Великобритании убрали с банкнот портреты Черчилля, Остин и Тьюринга
Dziurek/Shutterstock/FOTODOM

Банк Англии спустя 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга на изображения дикой природы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, банк заказал исследование, которое показало, что упомянутые исторические личности «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства», а их изображение на банкнотах представляет собой отсталое видение страны.

The Telegraph отмечает, что критике подверглись не только конкретные деятели, но и достопримечательности, и даже природные объекты. Согласно все тому же исследованию Банка Англии, постройки и памятники времен королевы Виктории или короля Георга V вызывают ассоциации с колониализмом и рабством, а белые скалы Дувра, являющиеся одним из символов Великобритании, и вовсе могут носить характер политического заявления, напоминая о границах государства.

До этого Банк Англии начал консультации по выпуску новой серии банкнот британского фунта. Жители королевства могут проголосовать за новый дизайн купюр по почте или онлайн. Им предлагается выбрать вместо Черчилля два вида животных из трех категорий — млекопитающие, птицы, а также объединенной группы амфибий, насекомых и рыб.

Ранее в ЦБ сообщили о планах выпустить новые банкноты.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!