Банк Англии убрал с купюр Черчилля и Остин из-за «спорности» и «элитарности»

Банк Англии спустя 50 лет принял решение обновить дизайн банкнот, заменив изображения Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга на изображения дикой природы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

По данным издания, банк заказал исследование, которое показало, что упомянутые исторические личности «вызывают споры и не представляют культурное и естественное разнообразие Соединенного Королевства», а их изображение на банкнотах представляет собой отсталое видение страны.

The Telegraph отмечает, что критике подверглись не только конкретные деятели, но и достопримечательности, и даже природные объекты. Согласно все тому же исследованию Банка Англии, постройки и памятники времен королевы Виктории или короля Георга V вызывают ассоциации с колониализмом и рабством, а белые скалы Дувра, являющиеся одним из символов Великобритании, и вовсе могут носить характер политического заявления, напоминая о границах государства.

До этого Банк Англии начал консультации по выпуску новой серии банкнот британского фунта. Жители королевства могут проголосовать за новый дизайн купюр по почте или онлайн. Им предлагается выбрать вместо Черчилля два вида животных из трех категорий — млекопитающие, птицы, а также объединенной группы амфибий, насекомых и рыб.

Ранее в ЦБ сообщили о планах выпустить новые банкноты.