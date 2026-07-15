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Бизнес

На Украине переделают новую банкноту после критики дизайнеров за «русский шрифт»

НБУ изменит дизайн купюры в 2000 гривен из-за ассоциаций с Россией
Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) решил изменить шрифтовое оформление новой банкноты номиналом 2 тыс. гривен после критики со стороны дизайнерского сообщества. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Там заявили, что считают недопустимыми любые ассоциации элементов дизайна национальной валюты с Россией. Как пояснили в НБУ, замечания касались сходства надписи номинала с одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта Bickham Script, которую связывают с российским дизайнером. При этом в банке подчеркнули, что при создании банкноты сторонние шрифтовые пакеты не использовались. По данным регулятора, все графические элементы художники разрабатывают вручную в защищенной программной среде на основе лицензионных шрифтов.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что банкнота с портретом Василия Стуса должна быть «безупречной во всех деталях». По его словам, уже сама возможность возникновения подобных ассоциаций стала причиной для пересмотра оформления.

В итоге надпись с обозначением номинала решено выполнить с использованием официальной кириллической версии шрифта Bickham Script без каких-либо авторских вариаций.

В НБУ также сообщили, что корректировка дизайна не повлияет на сроки выпуска новой купюры, поскольку она пока не запущена в производство. Как и планировалось ранее, банкнота поступит в обращение 4 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что на Украине из-за инфляции выпустили новые гривны.

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