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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Автомобили

Пенсионер из Карелии лишился 300 тысяч рублей при поиске АЗС с бензином через интернет

В Карелии пенсионер скачал приложение для поиска АЗС и лишился всех накоплений
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Петрозаводске 57-летний местный житель стал жертвой мошенников при попытке найти заправку с бензином. Об этом сообщил Telegram-канал «Daily Карелия».

Мужчина искал в интернете информацию о автозаправочных станциях с бензином в городе и наткнулся на подходящее приложение. Он попытался загрузить его на свой телефон. Однако спустя некоторое время пенсионер обнаружил, что с его банковского счета списано 293,5 тыс. рублей.

Как выяснилось позднее, скачанная программа оказалась вредоносной. Злоумышленники с помощью нее получили доступ к данным карты и похитили крупную сумму.

В МВД Карелии сообщили, что правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и пытаются выявить причастных к совершению преступления. 

До этого в Краснодаре неизвестные похитили топливо из припаркованного автомобиля. Инцидент попал на камеру уличного видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что автомобилистов предупредили о новой схеме мошенничества вокруг бензина.

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