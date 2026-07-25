Соцфонд сообщил о росте средней пенсии неработающих россиян

Соцфонд: средняя пенсия неработающих россиян выросла за год почти на 1,8 тыс. руб.

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос на 1833 рубля. Такие данные Социального фонда (Соцфонд) приводит РИА Новости.

Уточняется, что в июне текущего года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 24 005 рублей.

По данным Социального фонда России, самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке — 42 270 рублей. В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.

Россиянам ранее напомнили, что в августе 2026 года пройдет перерасчет пенсий. С 1 августа пересчитают накопительные пенсии для тех, чьи деньги находятся в управлении Социального фонда РФ. Для многих прибавка составит 17,3%. В эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий, россияне 1967 года рождения и моложе, у кого есть накопления за 2002-2013 годы, граждане, направившие средства маткапитала на будущие пенсии, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы на накопительную часть в 2002-2004 годах.

Двойную фиксированную выплату в размере более 19 тысяч рублей начнут получать пенсионеры, которые отметили 80-летие в июле.

Ранее врач ответил, когда на самом деле начинается старость.