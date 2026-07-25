Соцфонд сообщил о росте средней пенсии неработающих россиян

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих россиян за год вырос на 1833 рубля. Такие данные Социального фонда (Соцфонд) приводит РИА Новости.
Уточняется, что в июне текущего года размер выплаты в среднем составил 25 838 рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года — 24 005 рублей.
По данным Социального фонда России, самая высокая средняя пенсия в июне 2026 года зафиксирована на Чукотке — 42 270 рублей. В пятерку регионов с наиболее высокими средними пенсионными выплатами также вошли Ненецкий автономный округ — 38 831 рубль, Камчатский край — 37 662 рубля, Магаданская область — 37 582 рубля и Ханты-Мансийский автономный округ — 37 097 рублей.
Россиянам ранее напомнили, что в августе 2026 года пройдет перерасчет пенсий. С 1 августа пересчитают накопительные пенсии для тех, чьи деньги находятся в управлении Социального фонда РФ. Для многих прибавка составит 17,3%. В эту категорию входят участники программы государственного софинансирования пенсий, россияне 1967 года рождения и моложе, у кого есть накопления за 2002-2013 годы, граждане, направившие средства маткапитала на будущие пенсии, а также мужчины 1953-1966 годов рождения и женщины 1957-1966 годов рождения, за которых работодатели перечисляли взносы на накопительную часть в 2002-2004 годах.
Двойную фиксированную выплату в размере более 19 тысяч рублей начнут получать пенсионеры, которые отметили 80-летие в июле.
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