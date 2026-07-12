Россия вдвое нарастила импорт одежды из США

РИА Новости: поставки одежды из США в Россию выросли более чем вдвое

В период с января по май текущего года Россия вдвое нарастила поставки одежды из США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Так, за указанный период Соединенные Штаты экспортировали одежды в РФ на $22,1 млн — в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, следует из материала.

«Сильнее всего по итогам первых пяти месяцев выросли поставки в Россию повседневной женской одежды (костюмов, пиджаков, платьев, брюк, юбок и так далее) — втрое, до $9,2 млн», — говорится в нем.

Уточняется, что показал рост также импорт в Россию аксессуаров и деталей одежды американского производства — до $4,6 млн.

10 июля российский бренд премиальной женской одежды, обуви и аксессуаров Present & Simple, основанный в 2016 году, объявил о закрытии всех магазинов в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Он планирует перезапуститься в другом формате.

Как сообщала фирма Fashion Consulting Group, проанализировавшая 100 крупнейших игроков рынка, по итогам 2025 года 34% представленных в офлайн-рознице брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Эксперты считают, что продавцов душат маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что в России ожидают массовое закрытие торговых центров.