Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Бизнес

Россия вдвое нарастила импорт одежды из США

РИА Новости: поставки одежды из США в Россию выросли более чем вдвое
Kazakova Yana/Shutterstock/FOTODOM

В период с января по май текущего года Россия вдвое нарастила поставки одежды из США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные американской статслужбы.

Так, за указанный период Соединенные Штаты экспортировали одежды в РФ на $22,1 млн — в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, следует из материала.

«Сильнее всего по итогам первых пяти месяцев выросли поставки в Россию повседневной женской одежды (костюмов, пиджаков, платьев, брюк, юбок и так далее) — втрое, до $9,2 млн», — говорится в нем.

Уточняется, что показал рост также импорт в Россию аксессуаров и деталей одежды американского производства — до $4,6 млн.

10 июля российский бренд премиальной женской одежды, обуви и аксессуаров Present & Simple, основанный в 2016 году, объявил о закрытии всех магазинов в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшее время. Он планирует перезапуститься в другом формате.

Как сообщала фирма Fashion Consulting Group, проанализировавшая 100 крупнейших игроков рынка, по итогам 2025 года 34% представленных в офлайн-рознице брендов одежды массового сегмента оказались убыточными. Эксперты считают, что продавцов душат маркетплейсы.

Ранее сообщалось, что в России ожидают массовое закрытие торговых центров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!