Соединенные Штаты в период с января по май текущего года довели закупки российского сыра до исторически максимальной суммы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В материале утверждается, что США в первые пять месяцев 2026 года импортировали из РФ сыр общей стоимостью $133,8 тыс. (около 10,5 млн рублей). Показатель за тот же период прошлого года составил $96,3 тыс. (примерно 7,5 млн рублей).

При этом лидерами по поставкам сыра в Соединенные Штаты стали Италия и Франция. Они экспортировали продукцию на сумму $210,8 млн (около 16,5 млрд рублей) и $121 млн (примерно 9,5 млрд рублей) соответственно. Общая стоимость испанского сыра, завезенного в США в январе–мае, составила $47,8 млн (более 3,7 млрд рублей). Таким образом доля российского сыра не достигла даже 1%.

6 мая «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока» сообщила, что к началу апреля складские запасы сыра в РФ выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77,1 тыс. тонн. Этот показатель на 52% выше средних значений за последние пять лет.

Ранее на территорию РФ впервые ввезли партию сыра из Китая.