Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

Страна НАТО нарастила закупки российского сыра

РИА Новости: импорт сыра из РФ в США вырос до исторически максимальной суммы
Алексей Куденко/РИА Новости

Соединенные Штаты в период с января по май текущего года довели закупки российского сыра до исторически максимальной суммы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

В материале утверждается, что США в первые пять месяцев 2026 года импортировали из РФ сыр общей стоимостью $133,8 тыс. (около 10,5 млн рублей). Показатель за тот же период прошлого года составил $96,3 тыс. (примерно 7,5 млн рублей).

При этом лидерами по поставкам сыра в Соединенные Штаты стали Италия и Франция. Они экспортировали продукцию на сумму $210,8 млн (около 16,5 млрд рублей) и $121 млн (примерно 9,5 млрд рублей) соответственно. Общая стоимость испанского сыра, завезенного в США в январе–мае, составила $47,8 млн (более 3,7 млрд рублей). Таким образом доля российского сыра не достигла даже 1%.

6 мая «Российская газета» со ссылкой на данные «Союзмолока» сообщила, что к началу апреля складские запасы сыра в РФ выросли на 21% в годовом выражении и достигли 77,1 тыс. тонн. Этот показатель на 52% выше средних значений за последние пять лет.

Ранее на территорию РФ впервые ввезли партию сыра из Китая.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Окупится ли перевод машины с бензина на газ в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!