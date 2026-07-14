Статслужба США: в мае поставки сладкой газировки из РФ выросли до $500 тысяч

В мае 2026 года объемы закупок сладкой газировки из России Соединенными Штатами выросли до рекордных $500 тысяч. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы.

Отмечается, что в мае за российскую газировку США заплатили рекордные $491,5 тысячи. В апреле США купили газировки из РФ на $144,9 тысяч. За всю историю наблюдений с 2003 года объемы импорта поднялись до максимума.

Также США нарастили импорт минеральной воды почти в полтора раза, с $110,3 до $171,9 тысячи.

12 июля стало известно, что в период с января по май текущего года Россия вдвое нарастила поставки одежды из США. За указанный период Соединенные Штаты экспортировали одежды в РФ на $22,1 млн — в 2,4 раза больше, чем в прошлом году, следует из материала.

Уточняется, что показал рост также импорт в Россию аксессуаров и деталей одежды американского производства — до $4,6 млн.

Ранее сообщалось, что в России ожидают массовое закрытие торговых центров.