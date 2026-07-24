В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов

Минэнерго зафиксировало улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде российских регионов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей», — отметил министр.

Он уточнил, что положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Кроме того, нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.

По словам Цивилева, это стало возможным благодаря принятым мерам со стороны правительства, в том числе запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей в России.

Глава Минэнерго добавил, что ведомство намерено продолжить работу с российскими субъектами по обеспечению их потребностей в нефтепродуктах.

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