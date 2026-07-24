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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Бизнес

В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с топливом в ряде регионов

Цивилев: Минэнерго видит стабилизацию ситуации с топливом в ряде регионов
Константин Михальчевский/РИА Новости

Минэнерго зафиксировало улучшение ситуации с обеспечением топливом в ряде российских регионов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Цивилев.

«В ряде регионов отмечаем стабилизацию ситуации с обеспечением топливом – увеличение количества работающих заправок и сокращение очередей», — отметил министр.

Он уточнил, что положительную динамику демонстрируют Забайкальский край, Калининградская и Иркутская области, Кубань и Татарстан. Кроме того, нормализуется топливный рынок в Архангельской и Саратовской областях.

По словам Цивилева, это стало возможным благодаря принятым мерам со стороны правительства, в том числе запрету на экспорт нефтепродуктов, а также решениям, направленным на обеспечение импорта топлива и максимальную загрузку нефтеперерабатывающих мощностей в России.

Глава Минэнерго добавил, что ведомство намерено продолжить работу с российскими субъектами по обеспечению их потребностей в нефтепродуктах.

22 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что трудности на топливном рынке носят временный характер и не повлияют на общую динамику экономики. По словам главы государства, несмотря на попытки извне дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, ключевые отрасли продолжают работать устойчиво. О том, что происходит с бензином в России и какие меры предпринимает правительство — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Карелии повысили лимит отпуска бензина на АЗС.

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