Министерство финансов США в пятницу сообщило о продлении лицензии на проведение операций, связанных с продажей международных активов компании «Лукойл». Новый срок действия лицензии установлен до 22 августа 2026 года, как указано в официальном документе.

Лицензия позволяет операции, касающиеся переговоров и заключения соглашений с ПАО «Нефтяная компания Лукойл» или его аффилированными лицами, которые связаны с продажей, передачей или отчуждением Lukoil International GmbH (LIG) и любых юридических лиц, в которых LIG владеет более 50% доли. Время окончания действия лицензии указано как 00:01 по восточному летнему времени (07:01 мск) 22 августа 2026 года. Лицензию выдало Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Отмечается, что санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний, в которых он владеет более 50%, были введены США в октябре 2025 года.

До этого Сергей Лавров заявлял, что американские власти стремятся с помощью санкций устранить российские компании «Лукойл» и «Роснефть» с мирового рынка нефти и газа. Он также отметил, что российские компании пытаются восстановить свои позиции на рынках Африки и Балканского полуострова.

Ранее США оказались перед дилеммой из-за антироссийских санкций.