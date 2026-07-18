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Бизнес

США оказались перед дилеммой из-за антироссийских санкций

NYT: санкции против России могут подорвать превосходство доллара
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Законопроект об антироссийских санкциях поставил действующую администрацию США перед дилеммой, пишет The New York Times (NYT).

«Законодатели стремятся развязать дальнейшую финансовую войну именно в тот момент, когда администрация опасается, что широкое применение санкций может подорвать превосходство доллара», — говорится в статье.

Газета отмечает, что американские санкции фактически отрезают частных лиц и компании от западной финансовой системы, где доллар выступает основной валютой глобальных транзакций. В администрации президента США боятся, что из-за этого в мире вырастет популярность юаня и криптовалют.

Данные Национального бюро экономических исследований подтверждают, что после введения ограничений банки России, Белоруссии, Киргизии и Мьянмы стали значительно больше использовать китайскую валюту. Однако в других странах отказ от доллара остается минимальным. Несмотря на это, американские власти стремятся сохранить доминирование доллара в мировой экономике. На этом фоне глава американского минфина Скотт Бессент допустил, что РФ вернется к использованию американской валюты после окончания конфликта на Украине.

До этого два американских конгрессмена выступили против принятия обновленного законопроекта о «сокрушительных санкциях» в отношении России. Они настаивают на том, что нельзя позволять президенту продолжать мировую торговую войну. О том, действительно ли нужно принимать документ, задумываются и в Белом доме.

Ранее новые санкции против России получили поддержку большинства в сенате США.

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