В России рассматривают помощь инвесторам с замороженными активами за границей

Банк России и Минфин рассматривают разные возможности помощи инвесторам с замороженными активами за рубежом. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике, передает ТАСС.

«Мы с Минфином рассматриваем разные возможности, как помочь нашим инвесторам, которые оказались в такой ситуации, как уменьшить тот объем активов, которыми они не могут свободно распоряжаться», — сказала глава Банка России.

При этом Набиуллина отметила, что ЦБ неоднократно сталкивался с тем, что иностранные регуляторы начинают препятствовать реализации тех или иных механизмов, которые разрабатывают в РФ, и блокируют сделки резидентов. В связи с этим российская сторона предпочитает заранее не афишировать такие инициативы.

24 июля ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% годовых. Из пресс-релиза регулятора следует, что во II квартале 2026 года российская экономика росла умеренными темпами.

Что касается увеличения цен и повышения инфляционных ожиданий, они были связаны с разовыми факторами, отметили в Центробанке. Оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также Банк России указал на снижение роста кредитования в июне.

Ранее в ЦБ РФ заявили об отсутствии «истощения» фонда заблокированных активов.