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В ЦБ РФ заявили об отсутствии «истощения» фонда заблокированных активов

Набиуллина: ЦБ не видит «истощения» обменного фонда заблокированных активов
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Центробанк РФ не отмечает «истощения» обменного фонда заблокированных активов. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

«Первое — мы действительно смотрим на то, чтобы те бумаги, цепочки владения которых были у инвесторов из недружественных стран, не обособлялись, не выходили соответствующим образом без разрешения на рынок, и следим за тем, чтобы эти условия выполнялись», — сказала она.

По словам главы ЦБ, российский финансовый регулятор и дальше будет двигаться в этом направлении.

В мае Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ о взыскании с Euroclear €200 млрд из-за блокировки депозитарием российских активов и упущенной выгоды от этих санкций. Исковое заявление на ₽18,17 трлн поступило в суд в декабре прошлого года. В Бельгии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора. В Euroclear в свою очередь сочли решение суда несправедливым.

Ранее Лавров обвинил ЕС в воровстве средств России.

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