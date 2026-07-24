Экономист назвал «смелым» решение ЦБ о снижении ключевой ставки

Решение Банка России сохранить курс на смягчение ключевой ставки выглядит достаточно смелым шагом, учитывая, что инфляция в июне ускорилась до 6,02% в годовом выражении при цели регулятора в 4%. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Само по себе десятое подряд снижение ставки укладывается в общий тренд: с пикового значения 21% летом 2025 года регулятор последовательно опускал ставку — сначала крупными шагами по 1–2 процентных пункта, затем более осторожно. Последние два заседания ЦБ ограничивался минимальным шагом в 25 б.п. Это указывает на сокращение пространства для дальнейшего смягчения», — сказал эксперт.

В пользу снижения сыграл целый комплекс факторов, отметил он.

«ВВП в первом квартале сократился на 0,2%, индикатор бизнес-климата в июле упал до минимума с мая 2022 года, а глава Сбербанка Герман Греф публично говорил о «переохлаждении» экономики на фоне сохраняющихся высоких реальных ставок. Дополнительным сигналом стало и заявление президента Владимира Путина, который за полторы недели до заседания назвал снижение ставки «естественным процессом», — пояснил Тумин.

На заседании 24 июля ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 14%. Это уже десятый раз подряд, когда ставка снижается.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке в зависимости от динамики инфляции и инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14,5–14,6% годовых в 2026 году и 10,5–12,5% годовых в 2027 году», — говорится в официальном заявлении ЦБ.

По прогнозам Банка России, годовая инфляция должна составить 6–7% в 2026 году из-за произошедшего значимого роста цен на топливо.

Ранее в России предрекли сохранение инфляции на текущем уровне до конца года.