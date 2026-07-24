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Бизнес

России предрекли сохранение инфляции на текущем уровне до конца года

ЦБ ожидает сохранения инфляции во втором полугодии вблизи текущих уровней
DedMityay/Shutterstock/FOTODOM

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что показатели устойчивой инфляции в стране до конца текущего года, вероятнее всего, не претерпят существенных изменений и сохранятся на нынешних отметках. Слова главы регулятора приводит РИА Новости.

«Мы не изменили свою оценку устойчивой инфляции и полагаем, что во второй половине года она останется вблизи текущих уровней», — подчеркнула Набиуллина.

24 июля ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки, установив ее на уровне 14% годовых (предыдущее значение составляло 14,25%). В сопроводительных материалах регулятор отметил, что во втором квартале 2026 года российская экономика демонстрировала умеренную динамику. По мнению экспертов Банка России, недавние скачки цен и рост инфляционных ожиданий были спровоцированы временными обстоятельствами, при этом базовый уровень инфляции по-прежнему оценивается в пределах 4–5% годовых. Кроме того, регулятор зафиксировал замедление темпов кредитования в июне.

Одновременно с этим Банк России скорректировал прогнозы по ключевой ставке: ожидаемый средний показатель на оставшуюся часть текущего года пересмотрен до 14,5–14,6%. Также были повышены ожидания по средней ставке на 2027 год — теперь прогноз составляет 10,5–12,5% вместо ранее предполагавшихся 8–10%.

Ранее в Центробанке назвали причины роста цен и инфляции.

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